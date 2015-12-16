Зміна складу мікробіома призводить до розвитку ожиріння

Вчені провели експерименти на мишах і виявили, що зміни мікробіома, спричинені прийомом ліків, уповільнюють швидкість метаболізму в спокої. А це може призводити до розвитку ожиріння.

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Джон Кірбі (John Kirby) і його колеги перевірили дію рисперидону, антипсихотичного препарату, прийом якого часто спричиняє набір ваги. Ці ліки призначають для лікування шизофренії, біполярного розладу та інших психічних порушень як у дітей, так і дорослих.

Раніше дослідники виявили, що тривалий прийом рисперидону викликав істотні зміни у складі кишкової мікрофлори пацієнтів. Це вдалося підтвердити і в експериментах на лабораторних мишах. Автори також показали, що вага тварин, які одержували рисперидон, за два місяці прийому зросла приблизно на 10%. Їм вдалося виявити і причину набору ваги – виявилося, що зміна складу мікробіома уповільнювала швидкість обміну речовин у спокої приблизно на 16%.

Вчені підрахували, що подібне порушення обміну речовин у людини, може призвести до збільшення майже 13 кг за рік.