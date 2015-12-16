Психіатри пояснили зростаючу сенсаційність медичних відкриттів

За останні 25 років вчені стали більш оптимістично і сенсаційно описувати власні відкриття. До такого висновку голландські дослідники прийшли, вивчивши статті в базі даних медичних та біологічних публікацій PubMed. Свої висновки вони представили в журналі British Medical Journal, пише lenta.ru.

Психіатр Крістіан Винкерс (Christiaan Vinkers) і його колеги провели пошук за 25 «позитивними» і 25 «негативними» словами у назвах і резюме англомовних статей, опублікованих з 1974 по 2014 рік. Частка текстів з як мінімум одним «позитивним» словом зросла з 2 відсотків (у 1974-1980-х роках) до 17,5 у 2014-м. Для «негативних» слів це зростання становило лише 1,1 відсотка за той же період. Частота нейтральних слів не змінилася.

У перший список потрапили такі визначення, як «вражаючий», «яскравий», «чудовий», «новаторський», «надихаючий», «феноменальним», «унікальний». У другий — «розчаровує», «тривожний», «безнадійний», «посередній», «неприйнятний» і тому подібні.

Винкерс вважає, що даний тренд відображає не науковий прогрес і зростання числа разючих відкриттів, а полювання за сенсаціями і перебільшення значимості отриманих результатів. Щоб опублікувати свої роботи в науковому журналі, дослідникам доводиться все більше доводити унікальність власного дослідження, його відмінність від тисяч інших. Все частіше в статтях вживається слово «novel» (новаторський, інноваційний).

Також Винкерс з'ясував, що збільшення хвалебних епітетів в останні роки більше властиве статтям, написаним авторами, які працюють за межами Великобританії, США і Канади, і опублікованим не в найбільш престижних журналах. Крім того, книг даний тренд не торкнувся.