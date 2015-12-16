Домашні тварини покращують якість сну людини

Собаки і кішки хропуть, метушаться, рано встають і займають місце. Однак нове дослідження, проведене фахівцями з Клініки Майо, показало: у людей, що сплять в обнімку зі своєю домашньою твариною, якість сну вища. На запитання вчених відповіли 150 пацієнтів. У 49% були домашні вихованці, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Більше половини власників домашніх тварин дозволяли своїм улюбленцям ночувати з ними в одному ліжку або в спальні. 20% скаржилися на те, що тварини заважали їм спати. Але більша частина респондентів зазначила: з вихованцем в ліжку вони розслаблялися і відчували себе в безпеці.

Читайте такожДомашні тварини захищають дітей від тривожного розладуОдна жінка назвала двох своїх маленьких собачок "чудовими грілками". Інша була не проти, коли улюблена кішка спала в неї на грудях. Люди, які спали без партнера, частіше говорили про переваги сну з домашніми тваринами. Між тим, 10% учасників попереднього дослідження, проведеного в тій же клініці в 2013 році, повідомили, що вихованці порушували їх сон.