Солона вода ефективна при обробці відкритих ран

Однак, як показало дослідження міжнародної групи вчених, випробуваний засіб для очищення ранової поверхні поступається по ефективності солоній воді. Результати роботи були опубліковані в New England Journal of Medicine, пише Ремедіум.

Читайте такожМузика допомагає хірургам ефективніше проводити операціїПорівняльна оцінка ефективності мильного розчину і солоної води в очищенні ділянки відкритого перелому проходила в 41 медичної організації за участю 2,4 тис. пацієнтів. Поверхню рани промивали мильним розчином або солоною водою. Ефективність процедури оцінювалася за кількістю повторних операцій через виникнення інфекції або погане загоєння перелому протягом 12 місяців.

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За результатами аналізу зібраних даних, вчені зробили висновок, що частота повторних операцій була вищою серед пацієнтів, чиї рани промивали водою з милом. За висновками авторів, солона вода, що подається з низьким тиском, є ефективним і дешевим засобом для очищення ранової поверхні при відкритих переломах.