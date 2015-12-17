Висока завантаженість робить фрілансерів щасливішими

Дослідження, в якому протягом 6 місяців взяли участь 45 позаштатних робітників, показало, що фрілансери стають більш спокійними і повними ентузіазму, коли працюють довше, ніж зазвичай, пишуть Новини Ізраїлю.

Однак, коли вимоги, з якими вони стикаються, стають все більш і більш високими, може підвищуватися рівень неспокою і ймовірність прояву симптомів пригніченості.

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Вчені відзначають, що посилення вимог чинить негативний вплив на баланс "робота – дім", особливо це впливає на виконання сімейних і інших, не пов'язаних з роботою, зобов'язань. Навіть у тому випадку, коли збільшення навантаження на роботі підвищує ентузіазм співробітника, це відбувається за рахунок життя за межами роботи.

У той же час, дослідження показало, що понаднормові години роблять позаштатних працівників більш спокійними.