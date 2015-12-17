Допомога іншим позбавляє наслідків щоденних стресів - дослідження

Дослідники відзначають, що напружені дні зазвичай призводять до зниження настрою і негативно позначаються на психічному здоров'ї, проте така дрібниця, як притримати відчинені двері для когось, може допомогти відчувати себе краще, пишуть Новини Ізраїлю. На думку вчених, коли людина напружена, вона часто звертається до інших за підтримкою, однак іншою ефективною стратегією зняття напруги може стати активна допомога оточуючим.

Експерименти, у яких протягом 14 днів взяли участь 77 осіб у віці 18-44 років, показали, що надання підтримки допомагає впоратися з напругою і дає додаткові позитивні емоції, зміцнюючи її психічне здоров'я.

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Вчені вказують на необхідність проведення додаткових досліджень у різних культурах, щоб визначити, чи можна рекомендувати просоціальну поведінку як засіб проти пригніченого настрою або сильного стресу.