Чинники, що впливають на розвиток онкологічних хвороб

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, спиралося на чотири різних методи і завершилося висновком, що лише 10-30% випадків раку можна звести до природного функціонування тіла, або "везіння", пише ВВС.

Експерти кажуть, що аналіз видався їм "доволі переконливим".

Рак починається тоді, коли одна зі стовбурових клітин організму виходить з-під контролю і починає самовільно ділитися.

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Це може бути викликано або внутрішньо притаманними організму особливостями, такими як мутації, що стаються при поділі клітин, або зовнішніми чинниками - курінням, ультрафіолетовим випроміненням та іншими, ще не виявленими наукою.

Вчені довго сперечалися, котрі з цих факторів мають більше ваги у виникненні раку: внутрішні чи зовнішні.

Команда лікарів з Центру дослідження раку Стоуні-Брук (Нью-Йорк) підійшла до питання з іншого боку, скориставшись комп'ютерним моделюванням, демографічними даними і генетичним аналізом.

За їхніми словами, результат переконливо підводить до думки, що 70-90% ризику залежить від зовнішніх чинників.

Доктор Юсуф Ганнун, директор Стоуні-Брук, розповів BBC: "Зовнішні чинники відіграють важливу роль, і людям не варто ховатися за невезінням. Не можна курити і казати, що твій рак - це невезіння. Це можна порівняти з револьвером. Внутрішній ризик - це одна куля. І якщо грати в російську рулетку, то, можливо, кожен шостий отримає рак - це внутрішньо притаманне невезіння. Що робить курець? Він додає до цього револьвера ще дві чи три кулі. І натискає на гачок. Елемент везіння досі присутній, бо не кожен курець хворіє на рак. Але він збільшує власні шанси на це".

"З точки зору охорони здоров'я, ми хочемо вийняти з барабана стільки куль, скільки зможемо", - додав науковець.

Інше питання полягає в тому, що вчені виявили ще не всі зовнішні чинники, і не всіх їх можна уникнути.

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Доктор Емма Сміт з британського Центру дослідження раку сказала: "Здорові звички, такі як відмова від куріння, здорова вага тіла, здорова дієта і помірне вживання алкоголю ще не гарантують відсутності раку, але вони радикально знижують ризик розвитку цієї хвороби".

Раніше цього року інші дослідники припустили, що дві третини онкологічних хвороб виникають скоріше випадково, а не через такі чинники, як куріння, викликавши цим гарячу дискусію.