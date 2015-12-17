Лікарі рекомендують жінкам народжувати ближче до 30 років

Відомо: показник фертильності жінки падає в міру її старіння. Однак в умовах сучасного світу жінкам все частіше доводиться відкладати материнство, фокусуючись на кар'єрі і вирішенні фінансових питань. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, в принципі, в цьому немає нічого поганого. Доктор Крісті Вільямс з Університету Огайо вважає: жінки, які стали матерями ближче до 30 років, краще себе почувають у 40 років.

А ось найбільш слабке здоров'я в середньому віці у тих, хто народив дитину в 15-24 роки. Такий висновок після аналізу даних 3348 жінок. Всі жінки народжували в проміжку з 15 до 35 років. У них брали інтерв'ю кожні 1-2 роки з 1979 до 2008 року. При цьому у віці 40 років жінкам пропонувалося самостійно оцінити стан свого здоров'я за шкалою (від "погане" до "відмінне").

Читайте такожВеликобританія починає проект, в ході якого вперше проведуть 10 трансплантацій маткиПорівнювалися жінки, які народили первістка у підлітковому віці (15-19 років), в молодому віці (20-24 року) і народили пізніше (25-35 років). І саме остання група відчувала себе краще всього в 40 років. У 1 і 2 групи здоров'я було приблизно однаковим. Також, якщо на момент народження первістка жінка перебувала у шлюбі, у 40 років вона могла похвалитися міцним здоров'ям.