Брак грошей у сім'ї може знизити інтелект дитини

На думку співробітників Національного інституту здоров'я дитини і розвитку людини США, є зв'язок фінансового статусу сім'ї і IQ дітей, передає meddaily.ru з посиланням на "Російську газету". Відомо, що у своїй роботі вчені враховували дані 50000 матерів. Також брали до уваги результати неврологічних обстежень народжених дітей. Обстежень було три - у віці 4 місяців, на рік і сім років.

Вони дозволили зафіксувати стан психічного здоров'я і рівень інтелекту. І ці моменти порівняли з даними про достаток родини. Висновок був однозначним: рівень IQ дитини залежить від того, в яких умовах вона зростає. Дітей розбили на три групи: з бідних сімей, з родин із середнім достатком і із забезпечених сімей. Спочатку (від народження) неврологічних відмінностей у дітей не було. Але з 4 місяців бідність сім'ї починала негативно позначатися на дитині. Свою роль відігравав цілий набір факторів, включаючи харчування і освіту.

А до семи років більш як 20% дітей з бідних сімей вже стикалися з неврологічними захворюваннями. У забезпечених сім'ях подібні проблеми зустрічалися удвічі рідше. Достеменно відомо, що неврологічні відхилення гальмують розвиток інтелекту дитини. До того ж, варто враховувати, що в бідних сім'ях жінки частіше мають шкідливі звички (курять і випивають ще до народження дитини), що позначається на дитині.