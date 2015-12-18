Влада Пекіна вдруге в історії оголосила червоний рівень тривоги через смог

Відзначається, що такий рівень прийнятий другий раз після введення кольорової шкали, пише Газета.ру з посиланням на Reuters.Вперше червона тривога оголошувалася на початку грудня 2015 року на кілька днів.

У заяві метеорологічної служби Пекіна підкреслюється, що жителям заборонено користуватися автомобілями на цей період. Також пропонується скасувати заняття у школах.

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Раніше повідомлялося, що відповідно до даних Пекінського центру екологічного моніторингу вміст небезпечних для здоров'я твердих частинок у повітрі над столицею Китаю становить близько 500 мікрограмів на кубічний метр.

Китайський художник-перформаніст, який працює під ім'ям Brother Nut, у рамках свого «Проекту Пил» за допомогою пилососа зібрав смог у Пекіні і зробив з нього цеглину.