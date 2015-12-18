У 2015 році щовосьма дитина народилася у зоні конфлікту - ЮНІСЕФ

Про це повідомляється у доповіді ЮНІСЕФ, опублікованій на сайті ООН.

Відзначається, що народжені в таких умовах діти, як правило, позбавлені будь-якої медичної допомоги.

«Кожні дві секунди одне новонароджене немовля робить свій перший вдих у розпал конфлікту, часто в жахливих умовах і без медичної допомоги», - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк, представляючи доповідь про становище дітей у світі.

Він відзначив, що сьогодні дуже багато дітей починають своє життя в екстремальних умовах - зонах конфлікту та стихійного лиха, в умовах крайньої бідності, хвороб або недоїдання.

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Автори нової доповіді ЮНІСЕФ відзначають, що в країнах, де тривають конфлікти, таких як Афганістан, Центральноафриканська Республіка, Ірак, Південний Судан, Сирія та Ємен, новонароджені діти та їхні матері піддаються величезним ризикам. Жінки народжують у небезпечних та антисанітарних умовах без медичної допомоги. Їхні діти часто помирають, не доживши до п'ятого дня.

У доповіді ЮНІСЕФ відзначається, що конфлікти, бідність, наслідки зміни клімату і відсутність можливостей штовхають мільйони людей на небезпечні подорожі в пошуках кращого життя.

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Тільки в перші 9 місяців цього року понад 200 тис. дітей звернулися із заявами про надання притулку в країнах Європейського Союзу. Вони поповнили армію з 30 млн дітей по всьому світу, які залишили свої будинки до кінця 2014 року також через війни, насильство та переслідування.

Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ, сьогодні кожна дев'ята дитина в світі живе в країнах і районах, які перебувають у конфлікті. Ці діти стикаються з величезними проблемами. Вони позбавлені можливості лікуватися і вчитися. На сьогоднішній день діти становлять майже половину всіх людей, які живуть в умовах крайньої бідності, хоча їхня частка в загальній кількості населення світу досягає приблизно однієї третини.