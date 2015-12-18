Гострий апендицит можна вилікувати медикаментозно

Такого висновку дійшли співробітники Nationwide children's Hospital за результатами невеликого дослідження, пише Ремедіум.

У дослідженні ефективності антибактеріальної терапії при неускладненому гострому апендициті взяли участь 102 пацієнта у віці 7-17 років. За рішенням батьків, 65 пацієнтів пройшли апендектомію, а 37 обрали антибіотики. Протягом 30 днів після курсу антибіотиків двом пацієнтам з експериментальної групи знадобилася апендектомія. Більш тривалі спостереження за учасниками КД виявили, що тільки кожному четвертому пацієнту, який приймав антибіотики, у підсумку потрібна була операція з видалення апендикса.

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Автори дослідження зробили висновок, що терапія антибіотиками порівняно з екстреною апендектомією краще переноситься пацієнтами, вимагає менше часу на відновлення після лікування, а також відрізняється більш низькою вартістю. Однак, підкреслюють автори, необхідно провести більш масштабні дослідження ефективності і безпеки медикаментозної терапії гострого неускладненого апендициту.