"Нічне молоко" допоможе перемогти тривожність і безсоння

Йдеться про молоко, отримане у корів вночі. За словами фахівців з Південної Кореї, в ньому міститься багато триптофану і мелотоніну. Таке молоко не тільки допомагає заснути, але і знижує рівень тривоги. Вчені сподіваються, що воно змінить життя людей з порушеннями сну та тривожними розладами, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Мелатонін - це гормон, який регулює цикли сну і неспання. А триптофан може бути перетворений в серотонін і мелатонін. Фахівці провели дослідження на мишах. Гризунам давали воду з транквілізатором діазепам або молоко, отримане в денний або нічний час. Потім піддослідних тварин на 20 хвилин поміщали в обертовий циліндр. Сонним мишам важче перебувати в такому циліндрі, ніж бадьорим.

Читайте такожТретина пастеризованого молока в Україні не відповідає стандартам якостіВчені помітили: гризуни, які одержували "нічне молоко", випадали з циліндра більш як удвічі частіше порівняно з тими, кому давали воду або "денне молоко". Крім того, через годину після початку експерименту миші, які спожили "нічне молоко", були набагато менш активними, ніж ті, хто пив "денне молоко". Фахівці кажуть, що ефект нічного молока порівнянний з ефектом діазепаму (заспокійливі, снодійні, протисудомні ліки).