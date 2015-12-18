Фільми жахів погіршують склад крові людини, попереджають лікарі

За їх словами, внаслідок перегляду фільмів жахів у людей відбуваються зміни крові, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Зокрема, вони стосуються згортає кров білка, відомого як фактор VIII. Інші фактори згортання, між тим, на страшилки не реагують.

Виходить, що вираз "кров холоне в жилах" відображає те, що відбувається з людиною, коли вона лякається. В цілому ризик утворення тромбу підвищується на одну п'яту. Все логічно: еволюція навчила тіло людини заздалегідь готуватися до можливої втрати крові в екстрених ситуаціях. А переляк - маркер того, що така ситуація настала.

Лікарі досліджували цю еволюційну лінію на прикладі 24 здорових добровольців у віці 30 років і молодше. 14 з добровольців дивилися фільм жахів, а потім нейтральний освітній фільм. Решта дивилися те ж саме, але в зворотному порядку. Виявилося, через перегляд фільму жахів рівень фактора VIII підвищувався більш як на 11 міжнародних одиниць. А це вже реальний ризик утворення тромбів.

А підвищення рівня білка на кожні 10 одиниць пов'язано з 17%-м зростанням ризику тромбофлебіту. Показники цього білка у 12 добровольців підвищилися під час перегляду фільму жахів, і лише у 3 - під час перегляду навчального фільму. Рівень знизився у 18 осіб під час перегляду навчального фільму. Те ж відбулося лише у 9 осіб під час перегляду фільму жахів.