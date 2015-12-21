Дзеркала в ресторанах швидкого харчування змусять людей вибирати більш корисну їжу

Вчені Університету Центральної Флориди виявили дивовижний механізм: якщо людина дивиться на себе в дзеркало, коли їсть, шкідливі продукти будуть здаватися менш смачними і привабливими. Фахівці радять вішати дзеркала в ресторанах швидкого харчування, щоб відвернути людей від шкідливої їжі, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Дійсно, нерідко привабливий смак змушує робити вибір на користь шкідливих продуктів. Якщо ці продукти будуть здаватися менш смачними, людина значно зменшить їхнє споживання. Був проведений відповідний тест. 185 добровольців вибирали між шоколадним тортом і фруктовим салатом. При цьому потрібно оцінити смак страви, перебуваючи в кімнаті з дзеркалами або без дзеркал.

Люди вибирали торт, оцінювали його як менш смачний в кімнаті з дзеркалами у порівнянні з людьми, котрі сиділи в приміщенні без дзеркал. А от наявність або відсутність дзеркал ніяк не впливала на сприйняття смаку фруктового салату. На думку експертів, подивившись у дзеркало, людина отримує інформацію про свій зовнішній вигляд. Це дозволяє їй об'єктивно оцінити свою поведінку, порівняти її з соціальними стандартами. А ці стандарти все-таки кажуть, що шкідливі продукти небезпечні.