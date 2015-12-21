Жирна їжа допоможе впоратися з шизофренією

Раціон з високим вмістом жирів, але з низьким рівнем вуглеводів може допомогти в лікуванні шизофренії, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India. На сьогодні немає по-справжньому ефективних і безпечних ліків від шизофренії. Препарати викликають цілий набір побічних ефектів на кшталт рухових порушень, набору ваги і серцево-судинних захворювань.

Але, як показали експерименти з гризунами в Університеті Джеймса Кука, тварини, які сиділи на жирній і низьковуглеводній дієті, менше демонстрували поведінку, характерну для шизофренії. Треба сказати, подібний раціон використовували з 1920-х років у рамках лікування епілепсії у дітей. Зараз же його активно пропагують багато бодібілдерів.

Суть в тому, що дана дієта надає тілу альтернативне джерело енергії з так званих кетонових тіл - продуктів розкладу жирів. Фахівці пропонують використовувати цю дієту як доповнення до ліків.