Використання кремів для обличчя сприяє продовженню життя і схудненню

Інгредієнти, що входять до складу більшості кремів для обличчя, мають не тільки омолоджуючий ефект, але і призводять до зниження споживання калорійної їжі. До такого висновку прийшли вчені, що опублікували статтю в журналі Aging Cell. Про це повідомив сайт lenta.ru з посиланням на EurekAlert.

Вчені досліджували на нематодах сполуки, які входять до противікових кремів, такі як алантоїн, рапаміцин, трихостатин А і LY-294002. Після прийому препаратів середня тривалість життя черв'яків збільшилася приблизно на 20 відсотків. Крім того, вони мали менше проблем зі здоров'ям.

Як показали випробування на мутантних хробаках (Caenorhabditis elegans), тварини почали вживати значно менше їжі, в результаті чого калорійність їх раціону знизилася.

Вчені збираються продовжити свої дослідження. Зокрема, їх цікавлять експерименти з участю ссавців (до яких належить людина), а також молекулярні механізми, за допомогою яких алантоїн і інші сполуки здатні продовжувати життя.