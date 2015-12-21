Створено таблетку із вбудованою відеокамерою

Використання таких «відеотаблеток» зможе замінити ендоскопічне дослідження, вважають автори. Про створення подібних пристроїв вже повідомлялося раніше, однак зображення, що отримується з їх допомогою, було недосконалим, що істотно ускладнювало постановку правильного діагнозу, пише Медпортал.

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Дослідницька група з Університету Глазго (Glasgow University) на чолі з Мохаммедом Ал-Равані (Mohammed Al-Rawhani) не тільки впровадила в таблетку відеокамеру, але і запропонувала використовувати для виявлення пухлин флуоресцентне випромінювання. Все це дозволить збільшити кількість виявлених пухлин, а також знизить кількість хибно-позитивних випадків.

Розміри таблетки малі, що робить її використання простим і зручним для пацієнтів. Заряду вистачає на 14 годин роботи, за які «відеопилюля» зможе повністю обстежити травний тракт пацієнта.

Вчені вважають, що через кілька років електронна «відеотаблетка» почне використовуватися в клініці, однак зараз необхідно провести ряд додаткових досліджень.