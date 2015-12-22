Каву визнали універсальним захисником проти ранньої смерті

П'ять чашок кави в день - той обсяг споживання, який може врятувати людині життя, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Нове дослідження показало: люди, які регулярно п'ють каву, рідше вмирають від хвороб серця і діабету в порівнянні з тими, хто кави не п'є. Як показали спостереження, люди, які п'ють в день по 4-5 чашок кави, мають найнижчі показники ранньої смерті. Зокрема, значно знижується ризик ранньої смерті від хронічного респіраторного недугу, діабету, пневмонії, грипу та самогубства.

У кави величезна кількість корисних сполук, включаючи фенольні кислоти, калій і кофеїн. Вплив даних речовин і напою в цілому було досліджено на прикладі 90317 людей без історії раку або серцево-судинних хвороб. За людьми спостерігали з 1998 по 2009 рік. Фіксувався їх раціон і загальний стан здоров'я. До 2009 року приблизно 8700 осіб померли.

Читайте такожКавомани можуть похвалитися чистими артеріями, стверджують лікаріІ в групу померлих рідше потрапляли люди, які пили по 4-5чашек кави в день. Так, люди, які пили по 2-3 чашки кави щодня, мали ризик ранньої смерті, зменшений на 18%. Що важливо, споживання кави у відносно великих обсягах (5 чашок або 400 міліграм кофеїну в день) не викликало серйозних і довготривалих проблем зі здоров'ям. Також експерти переконані, що помірне споживання кофеїну (до 200 міліграм в день) безпечне навіть для вагітних.