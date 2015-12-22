Медики запустили серце після 7-годинної зупинки

Пацієнтом лікарів однієї з клінік Фучжоу став 24-річний чоловік, який потребував пересадки серця, пише Медпортал. Відповідний донор був знайдений в трьох годинах їзди від клініки – лікарі констатували смерть мозку, однак роботу серця продовжували штучно підтримувати.

Донорське серце було вилучено та доставлено в клініку. Воно було пересаджено реципієнту. Однак запрацювало не зразу - його вдалося запустити за 2 години після трансплантації та 7 годин після вилучення з тіла донора.

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Автори підкреслюють, що запуск серця, зупиненого більше семи годин тому – рідкісний випадок в трансплантології. Хуанг Суйшан (Huang Xueshan) пояснює, що операція пройшла успішно завдяки тому, що донор був молодий, а його серце було здоровим і сильним. Зараз пацієнт почуває себе задовільно, а його здоров'я поза небезпекою.