У Європі схвалено онколітичну терапію меланоми



Перша у своєму класі онколітична імунотерапія T-VEC (також відома як Imlygic) продемонструвала високу ефективність у клінічних дослідженнях III фази, пише"Ремедіум з посиланням на The European Pharmaceutical Review.. Раніше цей метод лікування меланоми був схвалений Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

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Онколітична імунотерапія заснована на вірусі простого герпесу I типу, який селективно реплікується в пухлині і продукує ГМ-КСФ для посилення системного протипухлинної імунної відповіді. Препарат призначений для введення безпосередньо всередину ураженої тканини.