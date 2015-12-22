У Європі схвалено онколітичну терапію меланоми
12:05, 22 грудня 2015Зарубіжні новини
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Європейська комісія дозволила використання онколітичної терапії T-VEC розробки Amgen, призначеної для лікування пацієнтів з розповсюдженою метастатичною меланомою.
Онколітична імунотерапія заснована на вірусі простого герпесу I типу / eva-art.com.ua
Перша у своєму класі онколітична імунотерапія T-VEC (також відома як Imlygic) продемонструвала високу ефективність у клінічних дослідженнях III фази, пише"Ремедіум з посиланням на The European Pharmaceutical Review.. Раніше цей метод лікування меланоми був схвалений Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA).
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Онколітична імунотерапія заснована на вірусі простого герпесу I типу, який селективно реплікується в пухлині і продукує ГМ-КСФ для посилення системного протипухлинної імунної відповіді. Препарат призначений для введення безпосередньо всередину ураженої тканини.
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