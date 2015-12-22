Вчені Університету Айови стверджують: тіло може спалювати калорії вночі

І секрет у здоровій мікрофлорі кишечника, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. При цьому в мікрофлорі можливі й негативні зміни, що призводять до набору ваги. Дані відкриття були зроблені в ході досліджень ефектів рисперидону, препарату-нейролептика, що приводить до набору ваги, у мишей.

Автор дослідження доктор Джон Кірбі впевнений: "Бактерії відповідають за те, чи спалює організм калорії під час сну. Наприклад, гризуни набирали вагу після вживання рисперидону в результаті порушень в бактеріальному складі. Препарат дарував гризунам додаткові 2,5 г - майже 10% від маси тіла. І відбувалося це лише за два місяці. Також ми дізналися, що препарат сильно міняв мікрофлору у гризунів. Змінена мікрофлора призводила до зниження швидкості метаболізму, що і провокує набір ваги".

Читайте такожПсихологи назвали основну причину переїданняБільш детальний аналіз не виявив змін в аеробних показниках метаболізму у гризунів, які одержували рисперидон. Але зате наголошувалося явне зниження показників анаеробного метаболізму приблизно на 16%. Для звичайної людини це означало б надбавку в 13 кілограмів жиру кожен рік при споживанні по одному чизбургеру кожен день.