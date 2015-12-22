Хмельницький прийняв програму забезпечення медзакладів обладнанням на 2016-2018 роки

17:59, 22 грудня 2015
Зарубіжні новини
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Недостатньо в лікарнях краю флюорографічного обладнання, мамографів, наркозно-дихальної апаратури високого класу, апаратури для моніторування стану хворих, сучасного лабораторного обладнання тощо.

Сучасна лабораторія / Фото: УНІАН

Хмельницька обласна рада прийняла програму забезпечення медичних закладів дороговартісним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки з кошторисом 303,4 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це сьогодні проголосувала більшість депутатів облради на позачерговій сесії облради.

Запровадження цієї програми продиктоване недостачею медзакладах первинної ланки області ЕКГ-апаратів, гінекологічних крісел, ваг медичних, наборів для надання невідкладної допомоги, повноцінних сумок-укладок, сумок-холодильників, одноразових гінекологічних та хірургічних наборів, комплектів обладнання для офтальмологічного та ЛОР оглядів.

Також недостатньо в лікарнях краю флюорографічного обладнання, мамографів, наркозно-дихальної апаратури високого класу, апаратури для моніторування стану хворих, сучасного лабораторного обладнання тощо. Значна частина автомобільного парку лікувально-профілактичних закладів, особливо у сільській місцевості, зношена.

Розробник програми, обласний департамент охорони здоров’я прогнозує, що після успішної реалізації знизиться рівень захворюваності населення працездатного віку хворобами системи кровообігу до 480 випадків на 10 тис. осіб.

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