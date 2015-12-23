Вчені заявили, що нічний прийом їжі погіршує інтелект

Вчені заявили, що їжа в години, які зазвичай приділяються нічного сну, шкодить не тільки фігурі, але й мозку: через зсув добових ритмів починає псуватися пам'ять. Про це повідомляється в журналі eLife. Коротко розповіла про дослідження lenta.ru з посиланням на New Scientist.

Генетик Дон Ло (Dawn Loh) і її колеги з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели свій експеримент на мишах, що ведуть нічний спосіб життя. Два тижні одну групу гризунів годували тільки в проміжок між дев'ятьма вечора і трьома годинами ночі, а іншу — лише після дев'ятої ранку.

Хоча миші в обох групах спали однакову кількість часу, ті, кого годували вночі, почали відчувати проблеми зі сном (частіше прокидалися). Крім того, погіршилися їх добові ритми, що вплинуло на вироблення білків — в тому числі і тих, що відповідають за пам'ять і процес навчання. В результаті миші, які харчувалися у встановлений для сну час, стали гірше проходити тести на пам'ять.

Поки неясно, наскільки сильний негативний ефект нічного прийому їжі у людини, зазначає Ло. Проте вже відомо, що люди, які працюють в нічну зміну, гірше вирішують завдання на інтелект.

У 2014 році вчені з'ясували, що добові ритми реагують не тільки на світло — порушують їх ще й певні хімічні речовини в їжі. Макото Акасі (Makoto Akashi) з Університету Ямагучі провів експерименти на окремих клітинах живих мишей і з'ясував, що інсулін зрушує добові ритми в деяких тканинах. Мабуть, таким чином організм синхронізує «шлунковий годинник» з часом прийому їжі, досягаючи оптимальної роботи травної системи.