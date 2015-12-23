У Франції помер третій пацієнт зі штучним серцем Carmat

Померла третя людина, якій було встановлено штучне серце Carmat. Про це повідомили розробники біопротезу.

Штучне серце було встановлено пацієнту 8 квітня цього року, а 18 грудня 74-річний чоловік помер. За попередніми даними, причиною його смерті стала гостра дихальна недостатність, на фоні гострої ниркової недостатності.

Представники компанії зазначають, що пацієнт страждав гострою нирковою недостатністю і до установки протеза, а його смерть ніяк не пов'язана з функціонуванням штучного серця.

Читайте такожМедики запустили серце після семигодинної зупинкиПерша пересадка біопротезу, розробленого компанією Carmat, відбулася 18 грудня 2013 року. Чоловік прожив з штучним серцем два з половиною місяці. Другий пацієнт прожив в чотири рази більше – десять місяців. Його смерть була викликана технічними проблемами в пристрої.

Біопротез, створений компанією Carmat, має малу вагу і високу біосумісність, що істотно знижує ризик відторгнення штучного органу. Автори підкреслюють, що прилад розрахований на 5 років безперебійної служби.