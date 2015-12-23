Велика кількість овочів у раціоні - ефективна профілактика раку грудей

Велика кількість овочів в раціоні врятує не тільки від високого тиску, інсульту, катаракти, макулярної дегенерації та зниження когнітивного статусу, але і від раку грудей, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Globe and Mail. Вчені спеціально простежили за 335054 здоровими жінками, щоб виявити чіткий зв'язок ризику розвитку раку і споживання овочів, фруктів.

На самому початку дослідження жінки розповідали про свій раціон, який у них був останні 12 місяців. Через 11,5 років спостережень рак грудей розвинувся у 10197 жінок. Порівняно з жінками, які майже не споживали овочі (одна порція в день), жінки, які споживали овочі в надлишку (мінімум 5,5 порції в день), на 13% рідше страждали від раку.

Захисний ефект овочевої дієти був особливо помітний стосовно гормон-негативного раку (ризик знижувався на 26%). А ось споживання фруктів ніяк не позначалося на ризик розвитку раку. Мабуть, саме фітосполуки з овочів знижували рівень білків, важливих для розвитку раку. Також, можливо, позитивну роль відіграє клітковина.

Читайте такожВживання білих овочів попереджає розвиток раку шлункаЕксперти рекомендують споживати мінімум п'ять порцій овочів у день. Одна порція - це півчашки оброблених або сирих овочів або одна чашка листових овочів. Суть в тому, щоб додавати овочі в кожний прийом їжі, включаючи сніданок і перекуси.