Тест слини підкаже, чи готовий чоловік стати батьком

Простий аналіз слини, який робиться після того, як чоловік подивився порнографію, може показати, чи хоче він стати батьком, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Якщо чоловік бажає завести дитину, то після перегляду порно у нього не станеться потужний сплеск тестостерону.

Це висновок вчених Університету Чикаго, які набрали групу з 100 добровольців чоловічої статі, які не були батьками. Чоловікам було задано 12 питань, щоб оцінити їх зацікавленість в дитині. Також добровольці розповідали, як ставилися до сексу без зобов'язань і які були стосунки з родичами.

Далі чоловіків залишали на 12 хвилин для перегляду збудливого ролика. До і після перегляду вони здавали слину на аналіз. Ще один зразок слини забирався через 10 хвилин після закінчення перегляду. Отже, чоловіки, яким не подобалися діти, психологічно більше збуджувалися від візуального подразника (ролика).

Таких чоловіків приваблюють нові партнерки, вони готові скористатися ситуацією і освоювати нові горизонти. А ось чоловіки, більше орієнтовані на дітей, менше збуджуються від нового стимулу. Вони отримують задоволення в рамках стабільних моногамних стосунків з добре відомими партнерками. І слина показує цей зв'язок свідомості і тіла.