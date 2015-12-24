Першу вакцину проти лихоманки Денге зареєстровано на Філіппінах
Влада Філіппін схвалила застосування вакцини для зниження захворюваності на лихоманку Денге.
Філіппіни стали другою країною, яка зареєструвала вакцину проти лихоманки денге, пише Ремедіум з посиланням на The European Pharmaceutical Review.
Згідно з офіційними даними, щорічно в країні реєструється 67 млн випадків зараження лихоманкою денге. Витрати на лікування захворювання, а також непрямі витрати через поширення вірусу лихоманки денге в країнах Азії сягає 6,5 млрд доларів на рік.
Реєстрація вакцини в Азії, на яку припадає 70% глобального тягаря лихоманки денге, є важливим кроком у боротьбі з поширенням захворювання.
Розробка вакцини велася протягом двох десятиліть. Випробування препарату пройшли в 15 країнах, у дослідженнях взяли участь понад 40 тис. добровольців. Згідно зібраним результатами, застосування вакцини запобігає 8 з 10 випадків госпіталізації внаслідок зараження лихоманкою денге, а також на 93% знижує вірогідність розвитку важких форм захворювання.
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Згідно з прогнозами ринкових експертів, до 2020 року щорічні продажу вакцини проти лихоманки денге можуть досягти 1,4 млрд доларів. Раніше в цьому місяці регуляторні органи Мексики зареєстрували вакцину під торговим найменуванням Денгваксиа (Dengvaxia).
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Денге – це вірусна інфекція, що передається комарами. Інфекція викликає грипоподібне захворювання та іноді призводить до розвитку потенційно летального ускладнення, званого важкої денге.
За останні десятиліття глобальна захворюваність денге різко зросла. В даний час ризику захворювання піддається близько половини населення світу.
Денге поширена в умовах тропічного і субтропічного клімату у всьому світі, головним чином, в міських і приміських районах.
Денге є однією з провідних причин важкого захворювання і смерті серед дітей у деяких азіатських і латиноамериканських країнах.
Спеціального лікування денге немає, але завдяки ранньому виявленню і доступу до належної медичної допомоги показники смертності можуть залишатися нижче 1%.
Профілактика денге і боротьба з цією хворобою залежить виключно від ефективних заходів боротьби з переносниками хвороби, які включають індивідуальну захист, стійкі заходи боротьби з переносниками і хімічну боротьбу.