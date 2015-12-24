Запальні процеси провокують розвиток депресії - дослідження

Розглянувши дані 200 робіт щодо перебігу депресії і запалення, вчені зацікавилися тим, як стрес позначається на імунній системі, від якої залежить стійкість до хвороб і психічне здоров'я, пишуть Новини Ізраїлю.

Автори виявили, що хронічне запалення, крім розвитку раку і діабету, виявилося пов'язане з проблемами психіки, такими як депресія. Серед пацієнтів, які страждають від клінічної депресії, концентрація в крові двох маркерів запалення, CRP і IL-6, була вищою на 50%.

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За даними вчених, хронічне запалення найчастіше зустрічається серед осіб, що переживають стрес: наприклад, мають низький соціально-економічний статус або зіткнулися в дитинстві зі зневагою і насильством. Іншими факторами прояви запального процесу виступає дотримання дієти, багатої на жири, і високий індекс маси тіла.

Дослідники дійшли висновку, що проблеми в житті призводять до виникнення хронічних запальних реакцій, що створює підґрунтя для подальшого розвитку депресії.

За словами медиків, запалення – нормальна реакція, така ж, як почервоніння на пораненій ділянці шкіри, яка відображає роботу імунної системи, спрямовану на ліквідацію патогена. Тим не менш, у багатьох людей розвивається хронічна запальна реакція, яка може стати причиною багатьох фізичних та психічних захворювань. Стрес, погане харчування і нездорові звички підвищують ймовірність розвитку запального процесу.

Дослідження також виявило, що депресія, зумовлена хронічним запаленням, стійка до традиційних методів терапії, однак піддається корекції за допомогою йоги, медитації, нестероїдних протизапальних препаратів і фізичних вправ.