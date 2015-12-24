У Китаї оголосили найвищий рівень загрози в 10 містах
12:06, 24 грудня 2015Зарубіжні новини
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Влада Китаю оголосила про "червону тривогу" через смог ще в 10 містах на південному сході країни.
Reuters
Як передає ВВС, Міністерство екології країни у середу вночі повідомило, що ще в десяти містах, серед яких портове Тяньцзінь, оголошено "червону тривогу".
У Пекіні раніше вдруге оголосили про найвищий рівень забруднення повітря через смог.
Жителям міст, в яких оголосили "червону тривогу", рекомендують не виходити на вулицю, припинити навчання у школах та обмежити використання автомобілів.
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Вони потрапили до переліку 30 міст, серед яких і Пекін, в яких дуже забруднене повітря. Ще в 20 містах - важке забруднення.
"Червона тривога" є найсильнішим попередженням, яке можливе для забруднення.
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