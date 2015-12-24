Несприйнятливість до антибіотиків вчені пов'язали з відходами промисловості

В стійкості бактерій до антибіотиків винне не тільки зловживання цими препаратами, важливу роль могли зіграти і відходи промислового виробництва, які забруднюють біосферу . До такого висновку в результаті експерименту прийшли американські вчені, автори статті в журналі Microbial Ecology, повідомляє lenta.ru. Коротко про дослідження розповідається в прес-релізі Університету Джорджії.

Еколог Джей Он МакАртур (J. Vaun McArthur) перевірив цю гіпотезу на території ядерного могильника Саванна Рівер — побудованого в 1950-ті роки, підприємства, що займається зберіганням, дезактивацією і переробкою радіоактивних відходів.

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«Територію заводу ізолювали від зовнішнього середовища на початку п'ятдесятих, ще до того, як антибіотики почали масово застосовуватися в медицині і сільському господарстві. В струмки на закритій території не потрапляли стічні води, і те, що там відбувається, не пов'язане з впливом антибіотиків», — зазначив МакАртур.

Вчені зібрали в дев'яти струмках (різного ступеня забруднення радіоактивними відходами) 427 штамів кишкової палички і перевірили її на стійкість до п'яти типів антибіотиків. З'ясувалося, що у восьми з 11 проб води бактерії сильно чинять опір лікам. Найбільш стійкою кишкова паличка виявилася в струмках і річках там, де вони потрапляють на територію могильника, а також на двох промислових ділянках.

Перший випадок не виявився чимось несподіваним: перед тим, як дійти до Саванна Рівер, річка Верхній Три Ранс (Upper Three Runs Creek) тече по декількох районах житлової, промислової та сільськогосподарської забудови, де в її води потрапляють антибіотики. Однак максимальну резистентність знайшли в струмках U4 і U8, які не виходять за межі охоронюваної території. Понад 95 відсотків бактерій в їх воді показали стійкість до 10 і більше антибіотиків, у тому числі препаратів першої лінії — гатифлоксацину мікро і ципрофлоксацину.

Таким чином, одних промислових забруднювачів може бути достатньо для створення антибіотикостійких бактерій. Отримані дані пояснюють поширеність такого роду мікробів.