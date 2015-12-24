Розпивання спиртного з великих келихів сприяє більшому вживання алкоголю

Вчені з Кембріджського університету з'ясували, що вживання одних і тих же порцій спиртних напоїв з більш великої посуду сприяє більшому вживання алкоголю. Про дослідження авторів повідомляє lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Дослідники провели експеримент, в якому британцям в одному з пабів Кембриджа пропонували стандартну порцію вина, 175 мл, у келихах різної ємності. Всього випробуваним пропонувалося три типи посудин обсягами 370, 300 і 250 мілілітрів.

Протягом 16 тижнів клієнтам закладу пропонували тільки один з трьох типів посуду. Випробування також враховували сезонні зміни, що впливають на продажі алкоголю.

Читайте такожПомірне вживання алкоголю знижує ризик смерті від хвороби АльцгеймераВиявилося, що, вживаючи алкоголь з більш об'ємною посуду, люди схильні частіше, ніж в інших випадках, замовляти додаткові порції вина. При цьому продажі алкоголю, що розливається по великих келихах, були на 9 відсотків вище, ніж продажу того ж вина, але яке розливається в менший посуд.

Вчені припустили, що, вживаючи алкоголь з об'ємного посуду, людина бачить не повністю заповнену склянку. Це може створювати враження про малу кількість випитого і провокувати на замовлення додаткової порції алкоголю. У разі малої, але більш наповненоъ ємності, такого ефекту не виникає.

Фахівці вважають, що результати їх дослідження виявляться корисними трьом категоріям осіб. По-перше, бажаючі менше вживати алкоголь повинні, на думку вчених, замовляти вино в келихах меншої ємності. По-друге, власникам питних закладів з метою збільшення продажів алкоголю має сенс відпускати вина в ємностях з великим об'ємом.

По-третє, органи, відповідальні за охорону громадського здоров'я, можуть звернути увагу на розмір келихів у публічних питних закладах і таким чином вплинути на кількість уживаного в них населенням алкоголю.