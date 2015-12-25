Вчені створили кістковий цемент у вигляді піни

В її основі – фосфат кальцію, який давно використовується як компонент кісткового цементу, пише Медпортал.

Французьким вченим з Університету Нанта (University of Brest) під керівництвом П'єра Веїса (Pierre Weiss) вдалося створити матеріал в новій формі, який більше підходить для старих і крихких кісток.

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Істотною відмінністю нового матеріалу є його здатність утворювати макропори – порожнини діаметром більше 50 нм. Всі інші ін'єкційні цементи кісткові такою властивістю не володіли, що ускладнювало їх застосування для посилення губчастої кісткової тканини.

Кістковий цемент у формі піни швидко зміцнює кістки, а його введення практично не створює дискомфорту пацієнтам. Крім фосфату кальцію, до складу піни входить гідрогель, який і сприяє утворенню пухирців повітря.

Ефективність використання нового матеріалу була протестована на кроликах. Вчені з'ясували, що піна не має токсичної дії, але до того, як матеріал почне використовуватися для лікування людей, належить провести ще чимало додаткових перевірок.