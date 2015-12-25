Низький рівень IgA у слині асоційований з підвищеним ризиком смерті

Результати роботи вчених були опубліковані в журналі PLOS ONE, пише Ремедіум.

У дослідженні взяли участь 639 літніх людей, яким на момент взяття зразків слини в 1995 році було близько 63 років. Протягом наступних 19 років вчені оцінювали показники смертності серед учасників. Проаналізувавши зібрані дані, співробітники Бірмінгемського університету зробили висновок, що рівень секреції IgA безпосередньо пов'язаний з ризиком смерті з будь-якої причини.

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Як відзначають дослідники, в подальшому результати аналізу слини можуть бути використані для оцінки ймовірності летального результату. Проте в даний час ще належить визначити який саме рівень IgA повинен викликати побоювання.