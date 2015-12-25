У пацієнтів з синдромом подразненого кишечнику виявлено дефіцит вітаміну D
Дослідницькій групі з Університету Шеффілда (University of Sheffield) вдалося виявити взаємозв'язок між рівнем вітаміну D і тяжкістю симптомів синдрому подразненого кишечника.
У пацієнтів з синдромом подразненого кишечнику виявлено дефіцит вітаміну D / Фото: liberty-rb.ru
Про лікування цього захворювання в даний час відомо небагато. Бернард Корф (Bernard Corfe) і його колеги з'ясували, що у 82% пацієнтів з цим захворюванням, був виявлений дефіцит вітаміну D. Усього в дослідженні взяла участь 51 людина, пише Медпортал.
Автори учасників дослідження розділили на три групи. Протягом 12 тижнів одні учасники отримували пробіотики і вітамін D, інші тільки вітамін D, а треті – плацебо. Після закінчення експерименту з'ясувалося, що прийом вітаміну D незалежно від вживання пробіотиків, сприяв не тільки підвищенню його рівня в організмі, але і полегшення стану хворих із синдромом подразненого кишечника.
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Отримані результати свідчать про те, що прийом вітаміну D може поліпшити якість життя хворих. Найближчим часом автори планують провести більш докладне дослідження.