МОЗ Ізраїля заявляє про спалах епідемії свиного грипу
Після того, як у лікарні "Бейлінсон" померла жінка від ускладнень, викликаних хворобою, МОЗ попередив населення про спалах епідемії штаму H1N1 і рекомендував пройти вакцинацію.
На момент поширення заяви МОЗ було відомо про вісім важких випадках свинячого грипу, пишуть Новини Ізраїлю. Протягом вчорашнього дня кількість діагностованих випадків зростала.
Адміністрація двох лікарень комплексу "Адаса" в Єрусалимі повідомила про те, що у них перебувають троє пацієнтів, яким поставлено діагноз "свинячий грип". Дві пацієнтки віком 30 і 40 років занурені у стан штучної коми і підключені до апаратів штучного дихання. У лікарні "Адаса Ар а-Цофим" знаходиться 46-річний чоловік у стані середнього ступеня тяжкості.
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Двоє з трьох пацієнтів "Адаси" не були щеплені від грипу. Відомо, що також не була щеплена 50-річна жінка, яка померла в "Бейлінсон".
Таким чином, як повідомляє "Решет Бет", в лікарнях Ізраїлю знаходяться 11 ізраїльтян у важкому стані з діагнозом "свинячий грип".
Кілька важких пацієнтів протягом дня надійшли в лікарні, однак для постановки точного діагнозу необхідно дочекатися результатів аналізів. Так, в "Асаф а-Роф" доставлена 4-річна дівчинка з симптомами, схожими на свинячий грип. У лікарні Західної Галілеї в Нагарії - двоє пацієнтів з симптомами свинячого грипу" – чоловік і жінка, вони поміщені в реанімацію.
ЗМІ повідомляють, що запаси вакцини від грипу в поліклініках скорочуються. Залишилося близько 10% від усієї закупленої три місяці тому вакцини.