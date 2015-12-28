У Китаї схвалили законопроект, що дозволяє мати двох дітей

Проект закону, що дозволяє сімейним парам у Китаї мати двох дітей, був схвалений постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників, передає Газета.ру з посиланням на «Сіньхуа».

«Держава дозволяє сімейним парам мати двох дітей», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що закон вступить в силу з 1 січня 2016 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що китайські пари вважають занадто витратним народження другої дитини.