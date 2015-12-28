У Китаї схвалили законопроект, що дозволяє мати двох дітей
10:49, 28 грудня 2015Зарубіжні новини
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Раніше ЗМІ повідомляли, що китайські пари вважають занадто витратним народження другої дитини.
REUTERS
Проект закону, що дозволяє сімейним парам у Китаї мати двох дітей, був схвалений постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників, передає Газета.ру з посиланням на «Сіньхуа».
«Держава дозволяє сімейним парам мати двох дітей», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон вступить в силу з 1 січня 2016 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що китайські пари вважають занадто витратним народження другої дитини.
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