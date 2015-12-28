В Римі та Мілані вкрай висока концентрація смогу в повітрі

Два найбільших міста Італії - Рим і Мілан - обмежують рух транспорту після різдвяних свят через дуже високу концентрацію смогу в повітрі.

Як передає Deutsche Welle, зокрема, в Римі 28 і 29 грудня з 10:00 ранку до 16.00 дня заборонено виїжджати на вулиці автомобілям і мотоциклам, крім тих, до яких застосовані новітні технології зменшення викидів.

Відповідне розпорядження видав виконуючий обов'язки мера міста Франческо Паоло Тронка.

Мер Мілана Джуліано Писапіа також оголосив схожу заборону на 28-30 грудня. У Мілані навіть ті транспортні засоби, які мають право виїжджати на вулиці, не повинні перевищувати швидкості 30 кілометрів на годину. В обох містах жителям запропонували користуватися громадським транспортом за зниженою ціною.

В Римі також обмежили опалення до восьми годин на добу, температура в приміщеннях при цьому не повинна перевищувати 18 градусів. Причиною цих заходів є забруднення повітря, яке в останні тижні перевищує безпечний рівень. Забрудненню сприяла відсутність звичних для цього сезону обсягів опадів і вітру, які зазвичай допомагають розвіяти смог.

Міська влада Риму, очікуючи невдоволення городян, повідомили, що заборона може бути переглянутою, якщо погода зміниться.