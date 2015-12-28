Вчені назвали оптимальний спосіб тривалого запам'ятовування інформації

Психологи з Великобританії і Німеччини назвали оптимальний спосіб довгострокового запам'ятовування інформації, який не потребує великих зусиль. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Hippocampus, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті New Scientist, повідомляє lenta.ru.

На думку фахівців, для довгострокового запам'ятовування нещодавно отриманої інформації достатньо зробити перерву тривалістю близько десяти хвилин. Протягом цього проміжку часу не можна відволікатися на інші джерела інформації, зокрема, дивитися телевізор чи спілкуватися в соціальних мережах.

Запам'ятовування інформації в цьому випадку посилюється, а зазначений ефект проявляється навіть у осіб з проявами амнезії. На думку психологів, це може означати, що навіть люди, у яких є проблеми з пам'яттю, не повністю втратили здатність відтворювати отриману раніше інформацію (у них збереглися спогади).

У своїх дослідженнях вчені залишали людей в порожній тихій кімнаті, освітленій тьмяним світлом, без мобільних телефонів. Після дослідів психологи просили учасників відтворити отриману раніше інформацію. Виявилося, що люди, які відпочили, навіть через тиждень згадували на 10 відсотків більше, ніж інші.