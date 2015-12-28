Розробили надміцний матеріал для зубних пломб - біологічно активне скло

За словами його розробників, даний матеріал знижує здатність бактерій атакувати композитні матеріали всередині пломб. Плюс, біоактивне скло поставляє деяку кількість мінеральних речовин, що заміщають ті, що були втрачені внаслідок карієсу.

За словами вчених з Університету Орегона, є підстави вважати, що в середньому композитний матеріал живе лише шість років. А ось біоактивне скло (суміш оксиду кремнію, оксиду кальцію та оксиду фосфору) живе довго. Його вже використовують при загоєнні переломів, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Statesman.

Читайте такожАмериканські біологи створили гель, який відновлює зубну емальБіологічна активність речовини полягає в тому, що тіло її бачить і реагує на неї. Сам матеріал відрізняється високою міцністю і твердістю. І, як показали дослідження, якщо в пломбу додавали біоактивне скло, пломба і зуб довше залишалися захищеними від бактерій. Отже, вторинний розвиток карієсу сповільнювався.