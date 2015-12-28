Бразильських жінок закликають поки утриматися від вагітності

Раніше було виявлено зв'язок між вірусом і підвищеною імовірністю розвитку мікроцефалії у новонародженого, пише Ремедіум.

Читайте такожВчені встановили: діти, що народжуються на вихідних, часто помирають у перші 7 днів життяЗа оцінками експертів, частота зараження вірусом Зіку може згодом вирости разом із збільшенням популяції комарів-переносників протягом літнього періоду. У зв'язку з цим влада країни рекомендували подружнім парам відкласти планування дітей до стабілізації епідеміологічної обстановки.

В поточному році було зафіксовано понад 2,4 тис. новонароджених з ознаками мікроцефалії, тоді як в 2014 році було виявлено лише 147 таких випадків. Особливо важка ситуація склалася в штаті Пернамбуку, де було зареєстровано понад 900 випадків мікроцефалії.

Читайте такожЗапальні процеси провокують депресію - дослідження«Таким новонародженим протягом усього життя буде необхідна підтримка з боку суспільства. Тут, в Пернамбуку, ми говоримо про покоління дітей, яких це торкнеться», - заявила лікар-педіатр госпіталю Освальдо Круза Ангела Роча (Angela Rocha).

Мікроцефалія є рідкісним вродженим дефектом, який характеризується зменшенням розмірів черепа і відповідно головного мозку при нормальних розмірах інших частин тіла. Мікроцефалія супроводжується розумовою відсталістю