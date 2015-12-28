Бразильських жінок закликають поки утриматися від вагітності
МОЗ Бразилії рекомендував місцевим мешканкам найближчим часом не планувати вагітність через високий ризик інфікування вірусом Зіку.
Влада Бразилії закликала місцевих мешканок утриматися від вагітності через ризик інфікування вірусом Зіку / Фото: deti.mail.ru
Раніше було виявлено зв'язок між вірусом і підвищеною імовірністю розвитку мікроцефалії у новонародженого, пише Ремедіум.
Читайте такожВчені встановили: діти, що народжуються на вихідних, часто помирають у перші 7 днів життяЗа оцінками експертів, частота зараження вірусом Зіку може згодом вирости разом із збільшенням популяції комарів-переносників протягом літнього періоду. У зв'язку з цим влада країни рекомендували подружнім парам відкласти планування дітей до стабілізації епідеміологічної обстановки.
В поточному році було зафіксовано понад 2,4 тис. новонароджених з ознаками мікроцефалії, тоді як в 2014 році було виявлено лише 147 таких випадків. Особливо важка ситуація склалася в штаті Пернамбуку, де було зареєстровано понад 900 випадків мікроцефалії.
Читайте такожЗапальні процеси провокують депресію - дослідження«Таким новонародженим протягом усього життя буде необхідна підтримка з боку суспільства. Тут, в Пернамбуку, ми говоримо про покоління дітей, яких це торкнеться», - заявила лікар-педіатр госпіталю Освальдо Круза Ангела Роча (Angela Rocha).
Мікроцефалія є рідкісним вродженим дефектом, який характеризується зменшенням розмірів черепа і відповідно головного мозку при нормальних розмірах інших частин тіла. Мікроцефалія супроводжується розумовою відсталістю