У кавоварках виявили небезпечні для здоров'я бактерії

З результатами дослідження можна ознайомитися в журналі Scientific Reports, пише gazeta.ru.

Фахівці з Університету Валенсії досліджували 10 кавоварок Nespresso і знайшли у залишках кави бактерії, які можуть бути шкідливими для здоров'я. При цьому вони досить стійкі до зовнішніх впливів, оскільки кава сама по собі володіє антибактеріальними властивостями, а також машини при приготуванні напою нагрівалися до 96°C.

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У попередніх дослідженнях вчені виявили бактерії, що з'являються у процесі ферментації кавових зерен. Також було виявлено кілька видів бактерій роду ентерококів, які, на думку вчених, найбільш небезпечні для здоров'я. Вони спричиняють інфекції сечовивідних шляхів, менінгіт та інші захворювання.