Як не набрати зайвої ваги після святкового застілля

Взимку частіше, ніж в інший час року, ми схильні влаштовувати своєму шлунку "свято", пише ВВС. Короткий світловий день, погана погода, а також численні свята сприяють тому, що ми частіше опиняємось за столом і, як наслідок, переїдаємо.

Варто також пам'ятати, що ми, мешканці північної півкулі, еволюцією запрограмовані взимку споживати більш калорійну їжу. "Зменшення кількості сонячного світла впливає на настрій людей, – каже Емілі Гендерсон, медичний антрополог з Університету Дарема. – А це, своєю чергою, змінює наші гастрономічні смаки". Ось чому наша тяга до солодощів та смаженої картоплі стає такою непереборною у холодний сезон.

Щоразу, коли наближаються свята, ми починаємо замислюватись, чи можна дати собі трохи волі за святковим столом, якщо загалом ми дотримуємось здорового способу життя?

Читайте такожУ дітей з ожирінням спостерігаються ознаки захворювання серця

Відповідь – і так, і ні. Залежить від того, наскільки нестриманою може стати ваша "святкова" дієта, каже Баррі Кемпбелл, гастроентеролог з Ліверпульського університету.

По-перше, йдеться не лише про збільшення ваги або споживання зайвого холестерину. Надто жирна їжа впливає на бактерії у травному тракті. Дослідження показують, що співвідношення корисних і шкідливих бактерій від жирної їжі суттєво змінюється.

Якщо людина продовжує зловживати жирами, це може призвести до довгострокових проблем, таких як запальні процеси у кишечнику, зазначає пан Кемпбелл. Добра новина у тому, що мікробіом (набір бактерій) в нашому кишечнику здатний відновлюватися.

"Насправді, наслідки святкового застілля не такі страшні, якщо воно трапляється лише час від часу, – пояснює Баррі Кемпбелл. – Алкоголь, звичайно, завдає шкоди організму, але в помірних дозах він навряд чи викличе серйозні проблеми".

Якщо один день ви дозволили собі трохи зайвого, але потім повернулися до збалансованого харчування, великої шкоди здоров'ю це не завдасть.

Для любителів новорічного застілля є й інша гарна новина. Баррі Кемпбелл зазначає, що деякі овочі – особливо корисні, а очолює цей список брюссельська капуста. В ній багато антимутагенів, які знижують ризик розвитку раку кишечнику.

Антимутагени нейтралізують дію білків-лектинів, які можуть бути досить руйнівними. "Вони призводять до мутацій у клітинах або навіть викликають їхню загибель", – пояснює вчений.

Він також додає, що хоча вегетаріанці і утримуються від м'яса, в якому багато лектинів, вони споживають різні овочі, які також є джерелом цього виду білків. Таким чином, брюссельська капуста, буде корисна абсолютно для всіх.

Гастроентеролог з Лондонської клініки Джонатан Гоар також підтверджує, що окремі випадки переїдання не мають нас турбувати. "Один день, звичайно, нічого не означає, хоча вночі після нього у вас і може статися розлад травлення", – каже він.

Втім, як зазначає фахівець, свята, насправді, не проходять для нашого здоров'я без наслідків, тому що застілля рідко обмежується лише одним днем. І це підтверджують результати дослідження, опубліковані в медичному виданні New England Journal of Medicine.

Всупереч загальноприйнятій думці, набір ваги у святковий період в американців, які взяли участь у дослідженні, не був таким значним, як очікувалось. Тим не менш, скинути цю незначну вагу після свят людям, зазвичай, не вдавалось, і, отже, зайві кілограми з роками накопичувались.

"Щорічне збільшення ваги на 0,48 кілограм восени і взимку, ймовірно, робить свій внесок у загальне збільшення маси тіла, яке часто відбувається в дорослому віці", – зазначається в статті.

Інше дослідження, опубліковане в авторитетному науковому виданні Journal of Physiology, свідчить, що заняття спортом під час свят дійсно корисні. Вчені виявили, що щоденні фізичні вправи – навіть на тлі більш калорійної дієти – мають помітний ефект. Вони поліпшують баланс рівня цукру в крові і запобігають небажаним генетичним змінам у жирових клітинах.

Порада від Джонатана Гоара звучить так: "Святами можна насолоджуватись, але потім треба "відпрацювати": кілька днів поститися та більше гуляти на свіжому повітрі".