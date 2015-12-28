Виявлено гормон, що відповідає за любов до солодкого

Цей гормон виробляється в печінці у відповідь на підвищення рівня вуглеводів – він потрапляє в кров і відправляє в головний мозок сигнал про насичення солодким, пише Медпортал.

Для того, щоб зрозуміти, як працює новий гормон, вчені провели серію досліджень. Вони вивчили як присутність мутацій, розташованих біля гена FGF21, впливає на тягу мишей до солодкого.

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Спершу вони вводили гормон FGF21 гризунам дикого типу і пропонували тваринам вибрати звичне для них харчування або підсолоджений корм. Незважаючи на те, що миші не відмовилися повністю від цукру, вони почали з'їдати в 7 разів менше підсолодженої їжі, ніж до ін'єкції.

Крім того, автори провели такий експеримент на двох лініях мишей: в організмі одних синтез гормону був повністю пригнічений, а в інших рівень його експресії був збільшений в 500 разів. Виявилося, що миші, позбавлені гормону, їли набагато більше солодкого, ніж ті, у кого був збільшений рівень продукції FGF21.

Все це вказує на те, що виявлений вченими гормон здатний контролювати апетит і впливати на кількість спожитої солодкої їжі, зменшуючи його. Автори на чолі з Меттью Поттхофф (Matthew Potthoff) пояснюють, що гормон впливає тільки на споживання простих цукрів.