Картонні книжки краще розвивають дітей, ніж дорогі електронні іграшки - дослідження

Такі висновки отримали нейролінгвісти з Університету Арізони. Дослідження опубліковано в журналі JAMA Pediatrics, пише Газета.ру.

В експерименті взяли участь 26 сімей з дітьми віком від 10 до 16 місяців. Батьки отримали три набори іграшок: електронні (дитячий комп'ютер і мобільний телефон), традиційні (кубики, пірамідки та дерев'яні пазли) і картонні книжки-малятка з назвою і зображенням домашніх тварин, кольорів і фігур. Дорослим було запропоновано пограти з дітьми у звичній манері, використовуючи різні набори іграшок. Дослідження показало, що, використовуючи перший набір іграшок, батьки менше розмовляють з дітьми і майже не звертаються до питально-відповідної формі. Діти також менше намагаються наслідувати мовлення дорослих, на відміну від ігор з книжками.

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Отримані результати демонструють неефективність дорогих електронних іграшок. Проте вчені застерігають: результати слід приймати тільки для ігор, що сприяють розвитку мовленнєвих навичок.

Дослідження демонструє, що гра з кубиками або пірамідками не менш цінна для розвитку дитини.