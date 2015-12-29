Штаб Ахметова підтримує ініціативу ЮНІСЕФ щодо грудного вигодовування

Три з чотирьох жінок, які отримують гуманітарну допомогу Штабу Ріната Ахметова, віддали перевагу продуктовим наборам для підтримки харчування годуючих матерів, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. І тільки кожна четверта мешканка Донбасу, яка виховує дитину до року, отримує набір сумішей.

«У надзвичайній ситуації маленькі діти абсолютно беззахисні і залежать від допомоги інших людей, вони дуже вразливі у питаннях поганого харчування. Існує безліч досліджень, результати яких свідчать про те, що материнське молоко – ідеальна їжа для малюків. Воно завжди з вами, його не треба готувати, стерилізувати баночки. Тому така важлива сьогодні діяльність Гуманітарного штабу, який не тільки допомагає життєво необхідними продуктами харчування дітям і матерям Донбасу, але і пояснює жінкам, чому грудне вигодовування необхідне», – говорить Драгослав Попович, міжнародний радник ЮНІСЕФ з питань охорони здоров'я та харчування в надзвичайних ситуаціях.

У кінці жовтня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова підтримав ініціативу ЮНІСЕФ та Всесвітньої Організації охорони Здоров'я щодо популяризації грудного вигодовування серед матерів, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі. Штаб виступає за грудне вигодовування і проти безсистемної видачі сумішей. Тому у жінок є вибір – взяти продуктовий набір для посилення харчування годуючої мами або набір сумішей, якщо грудне вигодовування неможливе.

За два місяці сім'ям, в яких є діти від 0 до 12 місяців, було видано 15 293 продуктових набори для підтримки годуючих матерів і 5 517 наборів, які складаються з дитячих сумішей. Абсолютна більшість жінок (74%) зробила свій вибір на користь грудного вигодовування.

Читайте такожГрудне вигодовування у воєнний час навіть важливіше, ніж у мирний - експерт«Команда Штабу завжди націлена на вдосконалення допомоги. Тому в жовтні ми змінили підхід у форматі допомоги дітям, змінивши їх склад і руйнуючи міфи про грудне вигодовування в стресових ситуаціях. Ми хочемо, щоб малюки Донбасу росли здоровими, незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулися їхні батьки. Зміни для Штабу – один із факторів ефективності, тому що за кожною зміною, за кожною нашою дією стоять люди, їх здоров'я, їхні долі і життя», – підкреслює Олександр Вишняков.

Читайте такожОбережно: шахраї представляються співробітниками Фонду Ріната АхметоваШтаб надає особливу увагу складу і якістю дитячих продуктових наборів, а також регулярності та своєчасності видачі допомоги. Кожні 28 днів допомогу від Штабу отримують понад 30 тисяч дітей від 0 до 35 місяців, які проживають на мирних і підконтрольних територіях Донбасу. Всього за час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова вже видано 439 тисяч дитячих наборів.