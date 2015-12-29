Гвінею оголосили вільною від вірусу Еболи

11:14, 29 грудня 2015
Зарубіжні новини
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала Гвінею вільною від геморагічної лихоманки Ебола.

REUTERS

Влада та ВООЗ оголосила Гвінею вільною від лихоманки Ебола, пише Reuters.

У країні від епідемії вірусу Еболи померли понад 2500 осіб, сиротами стали близько 6200 дітей. Було інфіковано понад 3,8 тис. осіб.

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Раніше ВООЗ заявила про припинення поширення лихоманки Ебола в Сьєрра-Леоне.

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