Гвінею оголосили вільною від вірусу Еболи

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала Гвінею вільною від геморагічної лихоманки Ебола.

Влада та ВООЗ оголосила Гвінею вільною від лихоманки Ебола, пише Reuters. У країні від епідемії вірусу Еболи померли понад 2500 осіб, сиротами стали близько 6200 дітей. Було інфіковано понад 3,8 тис. осіб. Читайте такожЛихоманка Ебола повернулася в Ліберії - ВООЗ Раніше ВООЗ заявила про припинення поширення лихоманки Ебола в Сьєрра-Леоне.

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