Гвінею оголосили вільною від вірусу Еболи
11:14, 29 грудня 2015Зарубіжні новини
28
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала Гвінею вільною від геморагічної лихоманки Ебола.
REUTERS
Влада та ВООЗ оголосила Гвінею вільною від лихоманки Ебола, пише Reuters.
У країні від епідемії вірусу Еболи померли понад 2500 осіб, сиротами стали близько 6200 дітей. Було інфіковано понад 3,8 тис. осіб.
Читайте такожЛихоманка Ебола повернулася в Ліберії - ВООЗ
Раніше ВООЗ заявила про припинення поширення лихоманки Ебола в Сьєрра-Леоне.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter