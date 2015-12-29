Японці рекомендують з'їдати спочатку рибу, а потім рис

Результати дослідження, проведеного японськими вченими під керівництвом Дайсуке Ябе (Daisuke Yabe), свідчать, що для підтримання рівня цукру в крові в нормі, необхідно дотримуватися певного порядку прийому їжі, пише Медпортал.

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Автори вважають, що спочатку слід з'їсти м'ясо або рибу, а вже потім переходити до рису. Це допоможе контролювати рівень цукру в крові. Проведений ними експеримент, в якому взяли участь 12 пацієнтів з діабетом 2 типу і 10 здорових добровольців, тривав три дні. Вчені вимірювали зміну рівня цукру в крові через 4 години після прийому їжі. Дослідники враховували, що учасники з'їдали спочатку – м'ясо і рибу або ж рис.

У тих, хто з'їдав гарнір через 15 хвилин після вживання в їжу риби або м'яса, рівень глюкози в крові був нижче на 30% або 40% відповідно, ніж у тих, хто вважав за краще почати прийом їжі з рису.

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Автори вважають, що м'ясо і риба стимулюють вироблення гормону інкретину, що уповільнює перетравлювання їжі та випорожнення шлунка, а також збільшення рівня глюкози в крові. Дослідники підкреслюють, що ще більш ефективним може стати вживання овочів до риби, м'яса і рису.