Чим небезпечне передозування вітаміном А



Вітаміни – органічні сполуки, необхідні для підтримки життя в невеликих кількостях. Ми зазвичай отримуємо їх з щоденного раціону, але іноді через дієтичні обмеження може виникнути гіповітаміноз.

Фахівці попереджають: потрібно бути обережніше з прийомом вітаміну А – він здатний накопичуватися до токсичних рівнів і викликати масу важких побічних ефектів.

Вітамін А, як відомо, важливий для підтримки гостроти зору. Крім цього, він допомагає формувати і зберігати здорову шкіру, зуби, скелетні і м'які тканини, а також слизову оболонку. Люди, які не отримують достатньо вітаміну А схильні до розвитку інфекційних захворювань і проблем із зором.

Читайте такожУ пацієнтів з синдромом роздратованого кишечника виявлено дефіцит вітаміну D

Однак надлишок цієї речовини ще небезпечніший. Передозування вітаміну А може викликати побічні ефекти: нудоту, блювоту, діарею, втрату апетиту, втома, головні болі, запаморочення, затуманення зору, порушення координації, свербіж та лущення шкіри, випадання волосся, нерегулярні менструації у жінок.