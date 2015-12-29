Вчені встановили, що кава на 24% підвищує витривалість людини

Співробітники Університету Джорджії виявили несподіваний ефект кави, стосовно спортивних показників. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, існує чимало досліджень, що стосуються впливу кофеїну. В основному всі вивчають кофеїн в таблетках. В рамках останньої роботи американські фахівці вирішили сфокусуватися на спортивних показниках і саме каві.

Кофеїн, як відомо, швидко абсорбується, потрапивши в шлунок. Пікова концентрація спостерігається через 1-2 години після споживання. Сполука впливає на багато систем організму. Але до недавнього часу вчені не могли зрозуміти, за рахунок чого кофеїн стимулює та покращує спортивні показники. Наприклад, у 70-ті думали, що він впливає на доступність енергетичних ресурсів в тілі. У 80-ті взагалі вважали, що кофеїн не підвищує спортивні показники (зокрема, витривалість).

Читайте такожКаву визнали універсальним захисником проти ранньої смертіЗараз фахівці не сумніваються: кофеїн покращує показники. Однак кава містить і інші сполуки, тому може і допомогти, і нашкодити спортсмену. Вчені все ж дивляться на каву позитивно. Так, люди, які споживають 3-7 міліграмів кофеїну з кави, відзначають поліпшення витривалості на 24%. Правда, перевищення рівня кофеїну в сечі (більш як 15 мікрограмам на мілілітр) може створити проблеми з боку перевіряючих організацій. Однак Всесвітнє антидопінгове агентство поки що не заносило кофеїн в перелік заборонених.